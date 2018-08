Cheerleader maschi nel football contro le discriminazioni

vanityfair

(Di giovedì 9 agosto 2018) Quinton Peron, Napoleon Jinnies e Jesse Hernandez hanno segnato da mesi la data sul calendario. Il 9 agosto 2018 è il giorno del loro esordio nella Nfl, la NationalLeague, il campionato professionistico diamericano. I tre scendono in campo, non per giocare la partita però, ma per sostenere con i loro tifo e le loro coreografie i giocatori: sì, sono. https://www.instagram.com/p/BmHK5E_gpVA/?hl=it&taken-by=laramscheer Per la prima volta il campionato diapre ai ragazzi pon pon che già esistono in altre leghe e che fanno parte delle squadre nei campionati di cheerleading, ma che mai erano arrivati alprofessionistico, quello con il gioco duro (avere presente il film Ogni maledetta domenica?) e le ragazze (oggetto) pon pon. https://twitter.com/NapoleonJinnies/status/978741778730766338 Dalla stagione che parte a settembre arrivano ...