Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal | che sanno di essere fragili

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ventotto anni d’amore festeggiati nel gennaio scorso: mai sposati, con tre figli e un vissuto a volte difficile, per la «coppia più stabile del cinema francese», come viene definita Oltralpe. Eppure tutto sembrava dividere l’icona di bellezza e trasgressioneGaisbourg dall’attore-regista, l’uomo della porta accanto: normale, privo di quel carisma che non fa certo difetto alla compagna. Cupido lanciò la sua freccia nel 1990 sul set del film cult Un mondo senza pietà di Eric Rochard, dove entrambi avevano ruoli di secondo piano. Lei aveva 19 anni e ne dimostrava 15, «parlava con un filo di voce ed era di una timidezza patologica», ricorda, che all’epoca aveva 27 anni. «Aveva appena perso suo padre. Era totalmente chiusa in se stessa. In macchina, guardava fuori dal finestrino, a piedi camminava con la testa dentro le spalle e quando parlava, con un filo di ...