Cervia | la spiaggia ama il libro A Milano Marittima Fabio Genovesi presenta il suo

cervianotizie

: Alla rassegna 'La spiaggia ama il libro ' di Cervia con il grande #LeoTancini a presentare il suo libro sulle tras… - AcorsiniAndrea : Alla rassegna 'La spiaggia ama il libro ' di Cervia con il grande #LeoTancini a presentare il suo libro sulle tras… - AcquaDolomia : #iLoveToBe on #Holiday #ESTATE A TUTTO #GUSTO E #BENESSERE #SABATO #11Agosto tutti in #SPIAGGIA ?? Nuovo appuntament… - TeleClubItalia : DALL'ITALIA | IL DRAMMA Ennesima vittima del caldo killer #cervia #cronaca #teleclubitalia -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Scrive soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per 'Rolling Stone' e altre riviste musicali, e ha tradotto autori di culto come Hunter S. Thompson. Nel 2015, grazie a " Chi ...