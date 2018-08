CdA Rai | approvati i contratti per gli highlights della Serie A e «Un Posto al Sole»

Rai - la Vigilanza pressa il CdA : «Indicare un nuovo Presidente». Delibera attesa per oggi : Alberto Barachini, Presidente Vigilanza Rai A Viale Mazzini urgono decisioni. La nomina del nuovo Presidente Rai, non a caso, è il primo punto che il CdA del servizio pubblico affronterà nella seduta fissata per oggi alle ore 16. La risoluzione dell’impasse che dura da giorni sulla candidatura di Marcello Foa è improrogabile, anche e soprattutto dopo la lettera con cui ieri la Vigilanza ha sollecitato il CdA sulla nomina di un nuovo ...

Presidenza Rai : il CdA boccia Riccardo Laganà. La decisione slitta a settembre : Riccardo Laganà Rimandata a settembre. La delibera sul nuovo Presidente Rai slitta dopo le ferie: ieri il CdA di Viale Mazzini ha infatti cassato la candidatura del consigliere Riccardo Laganà, proposta dalla senatrice Pd Rita Borioni ma bocciata per l’assenza della maggioranza dei voti. Il tema – rispetto al quale la Vigilanza aveva sollecitato una urgente risoluzione – sarà pertanto all’ordine del giorno anche nella ...

Salvo 90° minuto : il CdA Rai ha approvato il contratto per gli highlights : Nonostante lo stallo in Rai, nel corso del CdA è stato "salvato" 90° minuto, come le trasmissioni sportive della rete pubblica. L'articolo Salvo 90° minuto: il CdA Rai ha approvato il contratto per gli highlights è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nulla di fatto : il CdA della Rai rinvia alla prossima riunione l'elezione del Presidente. Foa : "Il tema verrà ridiscusso dopo la pausa estiva del Parlamento" : Nulla di fatto: il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi pomeriggio a viale Mazzini, ha rimandato l'elezione del presidente al prossimo incontro. E' quanto si apprende da fonti. Il consiglio ha discusso nuovamente la situazione venuta si a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a Presidente del ...

CdA Rai - no a Laganà presidente : ANSA, - ROMA, 8 AGO - No del cda della Rai a Riccardo Laganà presidente, sì al rinnovo dei contratti per gli highlights del calcio e per Un posto al sole. E' il risultato della riunione che si è ...