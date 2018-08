Cavarzere | uccide la moglie di botte e poi chiama l' ambulanza

Blastingnews

: OMICIDIO CHOC A CAVARZERE: DONNA UCCISA DI BOTTE DAL MARITO/ Ultime notizie: frase-presentimento su ... - Il… - GiostraGiacomo : OMICIDIO CHOC A CAVARZERE: DONNA UCCISA DI BOTTE DAL MARITO/ Ultime notizie: frase-presentimento su ... - Il… - Dan_skorpio87 : RT @RaiNews: Cavarzere (Ve). Uccide la moglie di botte: l'uomo, ritenuto un detenuto modello, era agli arresti domiciliari ? - dylettama : RT @RaiNews: Cavarzere (Ve). Uccide la moglie di botte: l'uomo, ritenuto un detenuto modello, era agli arresti domiciliari ? -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Ennesimo caso di femminicidio. I carabinieri della compagnia di Venezia hanno arrestato Natalino Boscolo Zemello, un ex pescatore disoccupato di 35 anni, per omicidio volontario. L'uomo, che non ha opposto resistenza al fermo, è stato accusato di avere ucciso a seguito di percosse la, Maila Beccarello di 37 anni. Il presunto colpevole ha massacrato la vittima fino ad ammazzarla. Successivamente l'omicida è stato tradotto presso il carcere più vicino in attesa di ulteriori indagini sulla vicenda. La convivenza forzata Il brutale assassinio di Maila Beccarello è avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino dell'8 agosto scorso, in un piccolo appartamento di via Regina Margherita a, nel veneziano. Natalino Bosco Zemello un ex pescatore di 35 anni, si trovava agli arresti domiciliari dal luglio del 2017 per il reato di tentata estorsione. Aveva da poco patteggiato una pena di un ...