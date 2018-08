Caso sms | il Parma | “Per mesi hanno gettato fango su di noi | ora è stata fatta giustizia”

Caso sms - Parma -5 punti in serie A - due anni a Calaiò : Roma, 23 lug., askanews, - Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò. Il tribunale nazionale federale ha emesso la sua ...

Il Parma resta in A : penalità di 5 punti nel 2018/19 per il Caso sms : Cinque punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione: questa la sentenza del tribunale Figc. L'articolo Il Parma resta in A: penalità di 5 punti nel 2018/19 per il caso sms è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - al via il processo per gli sms di Calaiò : lo spettro della retrocessione incombe : Emanuele Calaiò e del Parma a processo per il noto Caso degli sms inviati dal calciatore ai colleghi dello Spezia prima della gara che è valsa la promozione È iniziato a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall’avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art.7 commi 1 e ...

Ufficiale - la FIGC deferisce Calaiò e il Parma per il Caso sms : Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la FIGC ha oggi ufficializzato i deferimenti a carico di Emanuele Calaiò e del Parma. L'articolo Ufficiale, la FIGC deferisce Calaiò e il Parma per il caso sms è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma - Fabio Ceravolo tuona dopo il Caso sms : “adesso parlo io!” : Fabio Ceravolo alza la voce per chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane, il Parma è al centro di una vera e propria bufera dopo gli sms di Calaià ai calciatori dello Spezia Il calciatore del Parma Fabio Ceravolo, finito alla ribalta delle cronache per il noto caso Parma, ha rilasciato attraverso il sito ufficiale del club emiliano un comunicato per chiarire quanto accaduto: “Sono rimasto in silenzio a lungo ma mi sembra il ...

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...