Caso Parma | Calaiò | “Io sempre corretto | mai pensato ad alterare partita”

Caso Parma - al via il processo di secondo grado : attesa per la sentenza - i dettagli : Nuovo capitolo della ben nota querelle legata al Parma ed agli Sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia La Corte d’appello della Figc si esprimerà in merito al ricorso del Parma dopo la sentenza del Tribunale federale nazionale che ha comminato 5 punti di penalizzazione al club ducale da scontare nel prossimo campionato. Il Caso è ben noto, si tratta della questione relativa agli sms inviati da Calaiò ai colleghi dello Spezia (2 anni ...

Caso Parma - l’esposto del Palermo sul caso di Fabio Ceravolo : Giovedì 9 Agosto l’udienza che può ribaltare tutto [DETTAGLI] : Non ha pace il calcio in questa calda estate 2018. Il Palermo ha reso noto di aver incaricato il proprio legale per presentare un esposto alle autorità competenti “onde chiarire il fatto strano che, in merito all’inchiesta sul Parma, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del calciatore Fabio Ceravolo”. Il riferimento è al procedimento per presunto illecito nei confronti del Parma, penalizzato di 5 ...

Caso Parma - esposto del Palermo per visionare il cellulare di Ceravolo : La società rosanero ha annunciato un esposto per visionare il cellulare del giocatore, andato "perso" secondo Ceravolo. L'articolo Caso Parma, esposto del Palermo per visionare il cellulare di Ceravolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - il Palermo passa al contrattacco : presentato un esposto relativo al cellulare di Ceravolo : La società rosanero ha presentato un esposto per chiarire la situazione relativa al cellulare di Ceravolo, smarrito dal calciatore prima che fosse controllato Il Palermo ha reso noto di aver incaricato il proprio ufficio legale per presentare un esposto alle autorità competenti “onde chiarire il fatto strano che, in merito all’inchiesta sul Parma Calcio, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del ...

Caso Parma - Zamparini furioso : “Palermo in Serie A” : Il Caso Parma continua a fare discutere, per il club ducale solo 5 punti di penalizzazione e Serie A conservata. Non ci sta Maurizio Zamparini che chiede la Serie A per il Palermo, ecco le dichiarazioni a Il Giornale di Sicilia: “Rosa da costruire? Dipende tutto dalla sentenza in appello fatta sul Caso Parma. La aspettiamo con fiducia, penso che andare in Serie A sia un nostro diritto e spero mettano a posto qualcosa che la gente non ...

Caso Parma - Zamparini furibondo : “è una vergogna” - il Palermo chiede giustizia! : Zamparini davvero furente dopo la decisione in merito alla penalizzazione comminata al Parma dopo gli sms di Calaiò: “è una vergogna” Il Palermo è furibondo dopo la decisione del Tribunale federale in merito alla penalizzazione di 5 punti comminata al Parma nel prossimo campionato di Serie A, a seguito del Caso Calaiò. Maurizio Zamparini ha pesantemente alzato la voce, auspicando novità importanti dopo il ricorso del Parma, ...

Caso Parma - le rivelazioni del calciatore De Col : “ecco cosa è successo con Calaiò” : De Col, calciatore dello Spezia, ha parlato di fronte alla Procura Federale del ben noto Caso degli sms del calciatore del Parma Calaiò Il Parma nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della sanzione inflitta dal Tribunale Federale: -5 in classifica nella prossima serie A, dunque nessuna retrocessione. Il club però non ci sta ed ha annunciato ieri un ricorso immediato contro la decisione di penalizzare la squadra nel prossimo ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Rebus Parma - 5 punti di penalizzazione : adesso è il Caso di presentare ricorso? : E’ arrivata la sentenza per il Parma: 5 punti di penalizzazione al Parma da scontare in Serie A nella prossima stagione, due anni di squalifica a Calaiò, è questa la decisione del tribunale nazionale federale sul caso del messaggino inviato dal calciatore agli avversari dello Spezia alla vigilia della gara conclusiva del campionato di Serie B. E’ stato riconosciuto il tentato illecito sportivo. adesso cosa può succedere. ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...