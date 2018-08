Caporalato | cos' è e cosa prevede la legge Martina

"Così in Calabria abbiamo sconfitto il Caporalato " : Dopo le cronache recenti che hanno dato conto di 16 uomini, sfruttati per meno di 2 euro l'ora, rimasti vittime in Puglia della strada ma ancor prima di condizioni di lavoro disumane, dopo le critiche ...

Bari - tre arresti per Caporalato - le vittime al telefono : 'La vita non è così' : Tre arresti e più di un milione di euro di beni sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'Macchia nera' della Guardia di finanza di Bari contro il caporalato in agricoltura. In manette, un '...

Ragusa - 5 arresti per Caporalato : “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...