Caporalato a Verona | 6 arresti | anche un medico legale L’indagine dopo l’incidente

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un incidente che coinvolse un mini-van sull’A13: vittima un lavoratore marocchino, altri 11 rimasero feriti. Mentre in provincia di Foggia si indaga sui 16 braccianti morti negli ultimi giorni sulle strade in due analoghi scontri tra furgoni e tir, proprio dagli accertamenti di quell’episodio del novembre 2017 è nata l’inchiesta contro ilche in provincia diha portato la Guardia di Finanza a eseguire sei, tra cui quello di un, il 78enne Alfio Lanzafame. Al centro delle indagini c’è una cooperativa di Soave, il cui responsabile era finito già in carcere nel marzo 2018. Ai domiciliaridue funzionari dell’Inps e un finanziere. Tutto è partito proprio da quell’incidente nel Ferrarese che ha coinvolto il mini-van di proprietà della coop. A bordo c’erano 12 lavoratori, tutti impiegati in cooperative della zona. ...