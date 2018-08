Cantavo e un uomo si è accasciato sotto il palco Sono corsa a soccorrerlo | era mio

huffingtonpost

(Di giovedì 9 agosto 2018) Era tra il pubblico per ascoltare sua figlia, pronta ad allietare gli spettatori con la sua bellissima voce. Poi all'improvviso il malore, la musica si interrompe e l'cade a terra senza vita. Questa è la triste vicenda riportata da il Corriere della Sera che ha coinvolto Roberto Salsedo, 68 anni, e sua figlia Martina che è ancora incredula.Non avrei mai immaginato che, mentre stavo suonando una delle ultime canzoni della serata, avrei assistito in diretta alla morte di mio padre, senza neppure sapere che era lì ad ascoltarmi per farmi una sorpresa, l'ultimo regalo.Tutto è avvenuto nel corso della manifestazione Effetto Venezia a Livorno, durante la quale la trentenne Martina Salsedo stava esibendosi. All'improvviso, la giovane ha notato qualcosa di strano tra gli spettatori.C'era gente allarmata, che gridava, una persona era a terra, stava male. Allora ...