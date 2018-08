Camminano ignari col pranzo d’asporto | ma qualcuno rovina loro la festa E la scena

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) A Bridlington, in Inghilterra, le incursioni dei gabbiani lungo le rive del Mare del Nord devono essere cosa nota, quanto meno per i locali. Tanto che un gruppo di persone si apposta sopra il lungomare per registrare col cellulare ladi un imminente attacco: una coppia di ragazzi sta passeggiando, ignara di quello che accadrà, col classico vassoio di fish and chips. Ad attenderli, però, c’è uno stormo di gabbiani, pronto areil. L'articolocold’asporto, mala. E lascatena le risate degli spettatori proviene da Il Fatto Quotidiano.