Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi | Uomini e Donne Crisi smentita | “La scelta? Tasto

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo smentiscono la crisi : ‘Dateci spazio’ : Nessuna crisi all’orizzonte per Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. I due, innamoratisi a Uomini e donne e protagonisti dell’edizione 2017 di Temptation Island, smentiscono in una serie di story le voci che stanno circolando sul loro conto. Tutto è nato da alcune segnalazioni di persone che li hanno visti separati e in compagnia di terzi. Così su Instagram Camilla, come riporta Isa e Chia, ha spiegato: Non ci sono stati ...