Caldo | torna l’emergenza siccità | il Po scende a meno 3 metri | giù i grandi laghi

Meteo - torna l'allerta Caldo : 12 città con il bollino rosso C'è anche Roma : Sale l'allerta caldo e aumenta il numero di centri urbani contrassegnati con il 'bollino rossò, con cui il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica il massimo livello di ...

Caldo infernale - tregua in Campania : tornano temporali e allerta meteo : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 11 alle 20 di...

Il Caldo ritorna alla normalità Il meteo Temperature giù e temporali in arrivo : Per i meteorologi «contrariamente alle previsioni, infiltrazioni di aria più fresca giungeranno da Nordest dai Balcani e dalla Russia ed innescheranno temporali anche forti su quasi tutte le regioni nelle ore pomeridiane e nella prima parte della serata»

Meteo - arriva il Caldo record : bollino rosso in 18 città. Ma nel week end tornano i temporali : Dopo il picco di giovedì con bollino rosso in 18 città, la morsa del caldo venerdì si allenta leggermente e investe 12 comuni italiani. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, sottolinea il ...

Turista entra in acqua ma non torna più - familiari la trovano morta : malore per il Caldo : La tragedia a Marina di Pietrasanta dove la vittima, originaria di Carpi, era in vacanza con i familiari. La donna stroncata da un malore mentre era in acqua, inutili gli interventi dei bagni e poi dei medici del 118. Il marito e la nipote la stavano ancora cercando quando i militari hanno comunicato loro la triste notizia.Continua a leggere

Finisce il Caldo e non torna più : Farà caldo, anzi caldissimo, ma non per molto. L'ultimo anticiclone dal nord Africa minaccia di far schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio ovunque, da Nord a Sud. " Stiamo per vivere la ...

Meteo - arriva il Caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Arriva il Caldo torrido con Nerone - ma da agosto tornano piogge e venti : «L'estate finirà in netto anticipo» : Questo fine settimana sarà rovente con l'arrivo di Nerone, ma potrebbe essere l'ultimo caldo di questa stagione estiva. L'anticiclone africano promettte 35, 36,37 anche 38...

Meteo : instabilità al Nord - temporali anche a Centro. Ma nel weekend torna il gran Caldo : Temperature diffusamente oltre i 30 gradi su tutto lo Stivale; al Nord caldo accentuato dall'afa in aumento, molto soleggiato anche a Sud. Ma il pericolo di temporali si estenderà a gran parte delle Alpi e a Lombardia, Emilia,Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Calabria.Continua a leggere

Meteo - nel weekend Italia spaccata in due : Caldo al sud ma tornano i temporali al nord : Mentre le regioni meridionali saranno ancora protette dall’Anticiclone nord-Africano con temperature che arriveranno ai 40 gradi, al nord torna l'instabilità Meteo a causa di correnti di origine atlantica che porteranno nel fine settimana a violenti temporali su molti settori.Continua a leggere

Meteo - torna il Caldo africano : quali città saranno 'infuocate' : Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato pioggia e temporali dal Nord al Sud Italia, si riaffaccia sulla penisola il caldo africano, con i termometri che torneranno a...

Torna il Caldo - ma solo al centro sud - per il settentrione già pronta nuova perturbazione : Roma - Da venerdì la pressione atmosferica tornerà a calare a partire dalle regioni settentrionali per l'avanzata di una nuova perturbazione sull'Europa centrale. L'anticiclone rimarrà stazionario su buona parte d'Italia, in particolare al centrosud, mentre al Nord i primi disturbi si potranno avere sulle Alpi con temporali via via più frequenti. Nel corso di sabato fenomeni temporaleschi a carattere ...

Torna il gran Caldo : Dopo aver colpito pesantemente il Centro-Nord con temporali, grandinate, trombe d'aria , nel mantovano, e nubifragi , a Roma, , il maltempo ha fatto rotta verso il Sud . Il team del sito iLMeteo.it ha ...