Caldo : ancora un fine settimana da "bollino rosso" in otto città : ancora un fine settimana all'insegna dell'afa in diverse città italiane. Domani, venerdi' 10 agosto, il bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute segnala "bollino rosso" (allerta di livello 3, "condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o piu' giorni consecutivi") a Bologna, Firenze, Genova, Perugia, Trieste, Venezia e Verona; sabato 11 a queste sette ...

Farà ancora più Caldo al Summer Jamboree #19 nella notte piccante del Burlesque Show : Attrice, danzatrice e cantante dallo charme parigino, Mara De Nudée si ispira alla fotografia, al cinema, alla storia del costume, per i suoi spettacoli. I suoi riferimenti sono le icone senza ...

Ancora allerta Caldo : domani bollino rosso anche a Roma e Torino : Sale a 12 il numero delle città con il massimo livello di rischio per la popolazione. A Genova altre tre vittime per malori legati alle alte temperature

Ancora gran Caldo in settimana seppur con qualche temporale : Dopo l’indebolimento dell’Anticiclone europeo , un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea si estende dalla penisola iberica all’Italia centro settentrionale garantendo condizioni di stabilità. L’alta pressione però tende a disporsi maggiormente sui meridiani e favorisce...

Allerta Caldo Liguria : aumenta l’umidità - ancora disagio fisiologico : Prosegue l’ondata di caldo straordinario sulla Liguria tanto che Arpal ha emesso l’ennesimo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico. Le temperature rimangono elevate e stazionarie ma e’ in ulteriore aumento l’umidita’ che alza automaticamente la temperatura percepita. Stamani alle 10.30 la temperatura massima e’ stata registrata a Rapallo (Genova) con 33.4 gradi. Gli esperti fanno ...

Ancora clima Caldo ma TEMPERATURE in calo nei prossimi giorni : Roma - SITUAZIONE: Fa Ancora molto caldo sull'Italia, questo è dovuto alla persistenza di un'area di alta pressione di matrice africana che seppur con i massimi sull'Europa occidentale influenza in parte anche noi. E' una situazione che potrà sbloccarsi solo grazie all'arrivo delle correnti atlantiche previste in graduale discesa di latitudine nel corso della settimana. Il difficile compito di smantellare ...

Allerta Caldo Liguria : ancora bollino rosso a Genova - alto rischio smog : Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, il ministero della Salute segnala ancora bollino rosso per Genova per domani e mercoledì, mentre Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per le alte temperature. Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati: il record a Sanremo con 27.4. La minima più “fresca” a Cabanne di ...

L'estate non è finita - farà ancora Caldo ma con qualche temporale - : Chi si aspettava un totale refrigerio resterà deluso. Già da lunedì 6 agosto, però, rovesci interesseranno soprattutto i rilievi alpini e quelli appenninici centro-meridionali. Attenzione alle ...

Caldo in Liguria - ancora afa fino a domani | : L’ondata di Caldo continua: bollino rosso su Genova anche per oggi e domani. E ieri sul capoluogo ligure si sono scatenati temporali estivi

Borse e spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’autunno potrebbe essere ancora più Caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...

Europa nella morsa del Caldo record : domani la colonnina di mercurio salirà ancora : Gran parte dell’Europa occidentale è stretta nella morsa del caldo: in Portogallo si è registrata la temperatura record di 45,2°C ad Alvega, a circa 150 km da Lisbona, ed anche nelle altre zone del Paese si superano i 40°C, secondo i servizi meteo locali. Oggi dovrebbe essere una delle giornate più calde dell’estate in Spagna, con 40°C a Madrid, 42°C a Siviglia e 44°C a Badajoz, secondo l’agenzia meteorologica nazionale (due ...