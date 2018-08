Calciomercato | Milan-Bakayoko | siamo ai dettagli

Calciomercato Milan – Draxler e Samu Castillejo idee per le fasce - ma quanti ostacoli : l’analisi delle due situazioni : Milan alla ricerca di un esterno per completare il pacchetto offensivo: Draxler e Samu Castillejo accostati ai rossoneri, ma le operazioni appaiono molto complicate Mancano sempre meno giorni alla chiusura del Calciomercato e le squadre della Serie A devono sbrigarsi a concludere gli ultimi colpi per completare la rosa. Sistemato lo spot di punta centrale con l’arrivo di Higuain, il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro per ...

Calciomercato Milan - giornata di incontri per Maldini e Leonardo. Primo allenamento con il gruppo per Higuain e Caldara : Intensa giornata di lavoro per Maldini e Leonardo, fianco a fianco tra Casa Milan e Milanello. Le due leggende rossonere si stanno dedicando ad intavolare una trattativa con il Chelsea per portare al ...

Calciomercato Milan - Bakayoko è più vicino : un profilo del francese : Un rendimento inferiore alle attese, che gli costa anche la convocazione per Russia 2018: il sogno di diventare campione del mondo - diventato realtà per i suoi compagni - svanisce, ma non quello di ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e gli agenti di Bakayoko : le ultime : Il direttore tecnico del Milan ha incontrato gli agenti del centrocampista del Chelsea per trovare un accordo sull’ingaggio Il Milan prosegue la caccia al centrocampista da regalare a Rino Gattuso, completando così la rosa per la prossima stagione. Il nome in cima alla lista è quello di Tiemoué Bakayoko, giocatore di proprietà del Chelsea. C’è stato un incontro tra il fratello agente, l’intermediario Pastorello e ...

Calciomercato Milan - incontro in corso per Bakayoko del Chelsea : Il Milan vuole rinforzare il suo centrocampo e punta dritto su Bakayoko del Chelsea. Il 23enne francese è l'obiettivo numero uno e in queste ore ci sono stati nuovi contatti positivi tra le parti ...

Calciomercato 2018 - Modric e Bakayoko : Milano si riprende la scena : L'asse del mercato si è spostato su Milano, centro gravitazionale dell'ultima settimana. E anche oggi, con sponda Madrid, gli occhi sono puntati tutti su Inter e Milan. L'arrivo di Leonardo e l'...

Il Milan lavora sottotraccia per Milinkovic Savic della Lazio. Leonardo, come scrive "Il Messaggero", avrebbe fatto l'offerta per aggiudicarsi il campione laziale: 30 milioni di euro più Fabio Borini per il prestito e poi 70 milioni di euro per il diritto di riscatto. Lotito e Tare ci stanno pensando…

Calciomercato Milan - si punta tutto su Bakayoko : MilanO - Tanti nomi di centrocampisti avvicinati al Milan : ma pare che ora ci si focalizzi su Tiemoué Bakayoko , classe 1994, francese di origini ivoriane che gioca nel Chelsea . Un nome che ...

Calciomercato Milan - non sfuma l’interesse per Milinkovic-Savic : i bookies certi dell’affondo rossonero : Secondo i bookmakers italiani e britannici, il Milan ci proverà per Milinkovic-Savic nonostante le smentite di Leonardo Sul tavolo di Lotito starebbe per posarsi un’offerta da 100 milioni di euro. Il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a tenere duro e a non cedere il suo gioiello per meno di 120 milioni. Le indiscrezioni apparse oggi sui media non arrivano a svelare la provenienza dell’offerta. Un’indicazione ...

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Donnarumma : i dettagli di un’interesse ancora vivo : Il PSG ancora interessato a Gianluigi Donnarumma: clamoroso retroscena di mercato nonostante l’arrivo di Buffon all’ombra della Tour Eiffel Prima il cambio di proprietà, poi gli arrivi importanti e per finire il sogno Milinkovic-Savic. In poco più di un mese l’estate del Milan si è ribaltata completamente. Sembrano ormai scomparse le voci legate al mercato auto-finanziato, all’addio di big, come Gigio Donnarumma, ...

Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino al club rossonero - i dettagli : Bakayoko sempre più vicino al Milan: il club rossonero accelera sul centrocampista del Chelsea Il Milan continua il suo lavoro di rinforzo: il club rossonero è attivo sul mercato in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, che si prospetta ricca di spettacolo. Già a fine giugno si è parlato della possibilità dell’arrivo al Milan di Bakayoko: adesso sembra che il club rossonero abbia accelerato sul centrocampista ...

Calciomercato Milan– Leonardo ha praticamente chiuso l'affare Bakayoko. Il centrocampista francese del Chelsea, 24 anni il prossimo 17 agosto, è a un passo dal diventare rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan - Bakayoko del Chelsea vicino : trattativa avanzata : Come riporta Sky Sport, Leonardo sta lavorando per portare il giocatore alla corte di Gattuso in prestito con diritto di riscatto. La trattativa con i Blues è in fase avanzata, già nelle prossime ...

Calciomercato Milan - trattativa avanzata per Bakayoko del Chelsea : Un centrocampista per Gattuso: muscoli, grinta e quantità. Il Milan ha puntato Tiémoué Bakayoko, mediano del Chelsea classe '94, francese di origini ivoriane. Cresciuto nel Rennes, esploso nel Monaco ...