Calciomercato | la top 11 degli Under21 della Serie A

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...

Calciomercato - ESCLUSIVO Khvedeliani : "Ecco la top 11 degli Under 20" : La politica dei club, anche quelli più importanti, è quella di acquistare oggi i campioni del domani. Per fare il punto sui futuri top player, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Irakli ...

Calciomercato - la top 11 dei giocatori in attività più costosi di sempre : Per il fresco campione del mondo vennero spesi 135 milioni di euro. Un colpo astronomico pur sempre però dietro a quei 222 milioni per Neymar. In assoluto, come ben noto, il più pagato della storia ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “Ruiz è il nostro top player” : “Fabian Ruiz? Tutti quelli che noi scegliamo alla fine sono dei top player. Vengono selezionati con grande cura sul piano dell’immagine. E’ straordinario, perché può essere estremamente potente sia a destra che a sinistra, chiaramente a centrocampo”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l’esordio del centrocampista spagnolo nella prima amichevole del Napoli. De Laurentis ha ...

Calciomercato Napoli - dilemma top player per De Laurentiis : Il patron sembra combattuto sulle prossime strategie di mercato: continuare su questo solco o tentare un colpo da 90, soprattutto per rispondere alla Juventus?

Calciomercato - Cassano : autoproposta al Parma per tornare a giocare. Contratto con clausola 'anti-cassanate'? : Lascia? No, raddoppia. O meglio, ritorna, Antonio Cassano e il Parma. Fu amore tra il 2013 e il 2015, potrebbe risbocciare nell'estate del 2018. L'attaccante, senza squadra dal 27 luglio 2017 quando ...

Calciomercato 2018 - la top 11 degli affari di giugno : Si è di fatto chiuso il primo mese di mercato e la parte del leone l'hanno fatta certamente Inter e Roma. È vero: la Juve ha preso Cancelo, Perin ed Emre Can, e ancora prima Caldara ma per una serie ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Calciomercato Avellino - stop agli ingaggi pesanti : Ardemagni via : Avellino - L' Avellino non vuole ripetere gli errori commessi nella scorsa stagione, durante la quale si è gravato di costi che hanno appesantito la sua situazione economica. La direttiva in casa ...