Calciomercato in uscita | Germoni va al Novara | ma quanti esuberi ancora da piazzare!

Calciomercato - Crotone : Souprayen in uscita - rossoblu alla finestra : Prova a smuoversi il mercato estivo del Crotone, formazione alla ricerca di rinforzi in vista dell'imminente inizio del campionato di Serie B 2018-2019. In attesa di novita' sul fronte legato alla Giustizia Sportiva, la formazione pitagorica avrebbe iniziato nelle ultime ore a sondare il mercato in cerca di rinforzi da concedere al nuovo tecnico della squadra, l'ex Foggia Giovanni Stroppa. Diverse le pedine ancora assenti nello scacchiere del ...

Calciomercato : Lucas Moura in uscita dal Tottenham : Il Betis Siviglia è tornato alla carica per il brasiliano Lucas Moura. Il Sun rivela che il Tottenham ha messo l’ala brasiliana sul mercato e che mira a sostituirlo con l’ivoriano Wilfrid Zaha, per il quale ha intenzione di pagare 45 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro) al Crystal Palace, che ha rifiutato 30 milioni dal Chelsea. Il Tottenham, lo scorso gennaio, ha pagato 28,5 milioni al PSG per il trasferimento di ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : tre operazioni in uscita ed una in entrata [NOMI e DETTAGLI] : 1/5 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero si sbilancia sui movimenti in entrata ed uscita : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Genoa - due operazioni in uscita ed una in entrata : 1/4 LaPresse/Massimo Paolone ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 14 luglio in DIRETTA : Napoli - pressing su Cavani. Juventus in uscita : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 13 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 12 luglio in DIRETTA : la Juventus lavora in uscita - le altre della Serie A in entrata : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 12 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Juventus – Rugani e Benatia in uscita - occhi su Godin : il futuro passa dalla difesa : Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi in difesa: Rugani e Benatia potrebbero dire addio, nel mirino il possibile acquisto di Diego Godin dell’Atletico Madrid Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Emre Can e dato che in attacco non c’è nulla da sistemare, i bianconeri si sono concentrati sul reparto difensivo. Via Asamoah, dentro Spinazzola come prima mossa. ...

Calciomercato Napoli : suggestiva idea Cavani in uscita dal PSG - Ancelotti ci pensa : Calciomercato Napoli- La squadra partenopea è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta, visto che, negli ultimi due anni, dopo la partenza di Higuain, non ce l’ha mai avuto. Milik, infatti, non ha del tutto convinto, alla luce dei vari infortuni che hanno frenato il giovane polacco. suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ...

Calciomercato Bologna - tutte le trattative : movimenti in entrata ed uscita : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da una stagione altalenante, il club ha deciso per il ribaltone in panchina, addio con il tecnico Donadoni, al suo posto Filippo Inzaghi che prima dovrà concludere i playoff sulla panchina del Venezia, nella giornata di ieri netto successo contro il Perugia. La dirigenza nel frattempo si muove anche sul fronte mercato, ecco il punto sulle trattative dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Per ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme : assalto al Milan - i nomi in entrata ed uscita per i bianconeri : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, bianconeri sempre più attivi con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da regalare al tecnico Massimiliano Allegri. Qualche mese fa su CalcioWeb vi avevamo parlato di Romagnoli come possibile profilo per la Juventus, adesso arrivano conferme, può essere una soluzione visto il probabile addio di Benatia, seguito da soprattutto dal Marsiglia ma ...