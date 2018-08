Calciomercato Fiorentina | Pjaca | ' Ringrazio la Juventus'

Calciomercato Fiorentina - Pjaca : 'Sono qui per dare il massimo' : FIRENZE - ' Una lunga trattativa, fin dall'inizio volevo venire qui e non vedo l'ora di cominciare' . Marko Pjaca si presenta così all'inizio della sua nuova avventura, con la maglia della Fiorentina :...

Calciomercato Fiorentina - Mirallas si presenta : 'Voglio vincere un trofeo con la maglia viola' : Kevin Mirallas arriva a Firenze e lo fa con grandi obiettivi, personali e di squadra. L'attaccante belga è stato presentato oggi in conferenza stampa, accompagnato dal club manager Giancarlo Antognoni,...

Calciomercato : Pjaca è un calciatore della Fiorentina - arriva l’ufficialità [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.Aper la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca per un corrispettivo di € 2 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’ACF Fiorentina S.p.A. di esercitare, al termine della stagione sportiva ...

Calciomercato - Fiorentina-Pjaca : fatta. Un affare da 22 milioni : FIRENZE - Marko Pjaca è in città per le visite mediche. La Fiorentina ha praticamente chiuso l'affare con la Juventus . Operazione questa che, ricordiamo, oltre ai 2 milioni di prestito oneroso, ...

Calciomercato Fiorentina - Pjaca arriva in città : visite mediche iniziate per il giocatore croato : L’ex giocatore della Juventus è arrivato in città per sostenere le visite mediche con il club viola Inizia la nuova avventura di Marko Pjaca con la Fiorentina. Il giocatore croato è arrivato questa mattina a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, ultima formalità prima della firma del contratto. Il club dei Della Valle pubblica su twitter una sua foto con la sciarpa della Fiorentina al collo. (ADNKRONOS)L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...

Calciomercato - Pjaca è un nuovo giocatore della Fiorentina : La telenovela Marko Pjaca è giunta finalmente al termine. Il croato classe '95 si trasferirà alla Fiorentina, unica squadra che davvero ha mostrato da tempo interesse per il giocatore portando avanti una trattativa con la Juventus non semplice dal punto di vista economico, ma complessa sopratutto sulla formula del trasferimento. Il giocatore a Firenze avrà la possibilità di potersi mettere in mostra, dimostrando tutte le sue qualità che, a causa ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Mirallas dall'Everton : FIRENZE - Affare fatto. La Fiorentina ha un nuovo attaccante: si tratta di Mirallas. E' stato ingaggiato dall'Everton ufficialmente: un milione di prestito oneroso, più sette milioni per il riscatto. ...

Calciomercato Fiorentina - acquistato Mirallas : La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno belga Kevin Mirallas dall’Everton. Il giocatore, classe ’87, arriva in prestito con diritto di riscatto. L’accordo è stato definito in queste ore. Mirallas è atteso nei prossimi giorni a Firenze per le visite mediche e per cominciare l’avventura in maglia viola.L'articolo Calciomercato Fiorentina, acquistato Mirallas sembra essere il primo su ...

Calciomercato Fiorentina – Doppio colpo in casa viola : Pjaca e Mirallas a Firenze : Pjaca e Mirallasa a Firenze: la Fiorentina rafforza il suo team con un importante Doppio colpo di mercato Importante Doppio colpo di mercato in casa viola: la Fiorentina ha infatti risolto la trattativa col club juventino, aggiudicandosi il prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, di Marko Pjaca, mentre dall’Everton arriva, con la stessa formula, ma senza recompra, Kevin Mirallas. Un Doppio colpo importantissimo ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per Pjaca : prestito con diritto di riscatto e contriscatto : La Viola piazza il colpo, preso Marko Pjaca. Accordo raggiunto con la Juve, affare fatto sulla base di un prestito oneroso , 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 23. Un'operazione importante e ...

Calciomercato Fiorentina : arriva Pjaca dalla Juventus : TORINO - Il Calciomercato della Fiorentina si infiamma grazie all'ok del trasferimento di Pjaca dalla Juventus . Una trattativa molto lunga e tanto attesa dai tifosi. E finalmente è fatta: 2 milioni ...

Calciomercato - Fiorentina su Mirallas. Pjaca resta in ghiaccio : FIRENZE - Tra Marko Pjaca e Nicola Sansone piomba Kevin Mirallas , il 30enne esterno belga dell'Everton, di origini spagnole, sul quale la Fiorentina si è buttata dopo aver incassato la disponibilità ...