Calciomercato | ex Carrarese | nuove squadre per Benassi e Petermann

Calciomercato - ex-Carrarese : Tentoni all'Alessandria - Cais all'Albissola : Carrara - Due "freschissimi" ex-azzurri hanno trovato una sistemazione in vista della prossima stagione. Stiamo parlando del "tuttofare" Tommaso Tentoni e dell'attaccante Davide Cais . L'atalantino è ...

Calciomercato - Carrarese : tutto fatto per un under del Parma : Carrara - Continua la campagna di rafforzamento della Carrarese . La società di Piazza Vittorio Veneto ha ufficializzato l'arrivo in azzurro del terzino sinistro Giacomo Ricci . Il classe '96, nello ...