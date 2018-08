Calci alle forze dell' ordine | a Napoli immigrato fermato con spray al peperoncino

Amichevole di lusso per il Cagliari : sconfitta 1-0 contro l’Atletico Madrid. Cossu lascia il Calcio [GALLERY] : 1/11 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Calciomercato Milan - giornata di incontri per Maldini e Leonardo. Primo allenamento con il gruppo per Higuain e Caldara : Intensa giornata di lavoro per Maldini e Leonardo, fianco a fianco tra Casa Milan e Milanello. Le due leggende rossonere si stanno dedicando ad intavolare una trattativa con il Chelsea per portare al ...

Lutto nel mondo del Calcio - si è spento Gustavo Giagnoni - l’allenatore col colbacco : Il Cagliari ha dato la notizia della scomparsa di Gustavo Giagnoni, conosciuto nel mondo del calcio come l’allenatore col colbacco Il calcio italiano è in Lutto per la morte di Gustavo Giagnoni. L’ex tecnico si è spento a 85 anni. E’ stato il Cagliari a dare la notizia, ricordandolo su twitter come un “grande uomo di calcio“. Anche il Torino e il suo presidente Urbano Cairo “profondamente addolorati, ...

Modica Calcio - primo allenamento in vista del campionato : Il Modica Calcio si appresta a disputare il campionato di Promozione. Ieri e' iniziata ufficialmente la nuova stagione. primo allenamento.

Calciomercato Real Madrid - Kovacic non si allena : vuole la cessione : Una volontà precisa, lasciare il Real Madrid. E' deciso Mateo Kovacic, che dopo aver goduto delle vacanze post-Mondiali è rientrato al centro sportivo di Valdebebas, dove il club spagnolo si sta ...

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul Calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

Calciomercato Inter - Spalletti su Modric : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Clarence Seedorf è il nuovo allenatore della Nazionale di Calcio del Camerun : Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore del Milan, è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Camerun, campione d’Africa in carica. Il suo vice allenatore sarà Patrick Kluivert, suo ex compagno di Nazionale nell’Olanda. Seedorf allenò il Milan nel 2014 The post Clarence Seedorf è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Camerun appeared first on Il Post.

Il FantaCalcio entra nel vivo : rigori e punizioni - ecco chi li tira in Serie A. In fermento i Magic allenatori [NOMI] : Fantacalcio– Gli appassionati sono in fibrillazione, mancano pochi giorni alle aste di mercato ed i Magic allenatori iniziano a fare le valutazioni sul calciomercato della propria squadra. Obiettivo primario? Conquistare la maggior parte dei Magic bonus per vincere le partite. Per fare ciò è primario farsi un’idea chiara sugli specialisti dei calci di punizione e rigori. ecco squadra per squadra i nostri consigli. Per ...

Higuain parla già da Calciatore rossonero : 'con Allegri divergenze - con il Milan andremo lontano' : Gonzalo Higuain manifesta la sua felicità di essere un calciatore del Milan in occasione della sua presentazione ufficiale: le parole dell'argentino 'Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, ...

