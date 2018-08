Brutta caduta per Lance Armstrong! Portato in ospedale con il volto tumefatto | ecco le

MotoGp - Iannone anticipa la fine dei test a Brno : Brutta caduta per Andrea - il pilota decide di non continuare : Andrea Iannone ha terminato i test di Brno prima degli altri, ecco il motivo che ha spinto il pilota ad anticipare la fine del lavoro che stava svolgendo sulla sua Suzuki Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test ...

Moto3 - Brutta caduta e frattura per Martin. Sarà operato : Jorge Martin ha riportato la frattura del radio sinistro e dovrà essere operato. Il pilota spagnolo del team Del Conca Gresini, attuale leader iridato in Moto3 con 7 punti di vantaggio su Marco ...

Tour de France - Brutta caduta di Nibali sulla salita verso l’Alpe d’Huez : viso affranto per lo Squalo [FOTO E VIDEO] : Clamoroso colpo di scena a pochi chilometri dalla fine della dodicesima tappa del Tour de France, caduta di Vincenzo Nibali proprio nel momento dello scatto di Froome Una caduta improvvisa e sorprendente, una brutta botta per Vincenzo Nibali che a pochi chilometri dal traguardo della dodicesima tappa del Tour de France finisce a terra dicendo addio alla possibilità di tagliare per primo il traguardo di Alpe d’Huez. Proprio nel ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Brutta caduta! A terra Daniel Martin e Alaphilippe : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon ...

MotoGp - Brutta caduta per Morbidelli ad Assen : il pilota rimedia una frattura alla mano sinistra : Morbidelli prende una brutta botta durante le Fp3 sul circuito di Assen, il pilota costretto a recarsi in ospedale per controlli Franco Morbidelli ha rimediato una brutta caduta durante le Fp3 del Gp d’Olanda. Sul circuito di Assen il pilota italo-brasiliano ha perso il controllo della sua moto finendo nella ghiaia. L’allarme per le condizioni di salute di Morbidelli sembrava rientrato quando il pilota si è imbarcato ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Aron Canet sfreccia - Marco Bezzecchi è sesto. Brutta caduta per Jorge Martin! : È Aron Canet il più veloce della prima giornata di Moto3 ad Assen. Lo spagnolo è stato un fulmine nelle prove libere 2, chiuse con il miglior tempo in 1’42″677. Il pilota del team Estrella Galicia si è preso il primo posto proprio nel finale di una sessione di prove caratterizzato dalla Brutta caduta di Jorge Martin, protagonista di un brutto high-side in curva 4 a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Il pilota del team Gresini è ...

Perugia - Brutta caduta da cavallo : avvocatessa di 45 anni in condizioni disperate : Perugia - Un'avvocatessa perugina di 45 anni è ricoverata dal pomeriggio di sabato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito di una bruttissima caduta di ...

Brutta caduta da un albero : codice rosso per un 52enne. Intervenuto Pegaso : Marina di Massa - Brutto incidente per un signore di 52 anni che nel pomeriggio di oggi era salito su un albero di ciliegie per cogliere i succosi frutti. È successo in via San Leonardo a Marina di ...

FP2 del Mugello a Iannone - Brutta caduta per Pirro : Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prime libere Andrea Iannone si conferma il più veloce in pista anche nella seconda sessione del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale ...