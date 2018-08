Boxe | Vincenzo Mangiacapre diventa professionista | domani il debutto contro Rauseo

Boxe - Vincenzo Mangiacapre verso il primo incontro tra i pro. Non svanisce il sogno Tokyo 2020 : Mancano 10 giorni all’esordio da professionista di Vincenzo Mangiacapre: il pugile nativo di Marcianise ha scelto Ascea Marina, in provincia di Salerno, quale location della sua prima volta. Il 10 agosto infatti Mangiacapre, medaglia di bronzo a Londra 2012, se la vedrà, nella categoria superwelter, con Giuseppe Rauseo. L’incontro, in programma a partire dalle ore 20.30, sarà preceduto da una conferenza stampa che vedrà la presenza ...