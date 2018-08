Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Il bollettino della BCE , ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. ...

Borse europee in rosso eccetto Londra : Nel complesso negative le principali Borse europee , eccezion fatta per Londra che registra un buon rialzo. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti ...

Borse europee a due velocità : Proseguono la seduta con segni misti, le principali Borse europee, confermando l'incertezza dell'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e ...

Borse - Piazza Affari in rialzo : la migliore fra le europee : Ottima performance per il Ftse Mib nella seconda seduta della giornata. Milano chiude con un +1,3%, giornata positiva per...

Borse europee timidamente positive : Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo . Lieve aumento per l' Euro / Dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,23%. L' oro ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 12% : 9.20 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, nella prima seduta della settimana. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,12% a 21.612 punti. Male Banco Bpm, che cede il 5,61%. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 251 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,03%, Parigi +0,15% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1155 dollari e 128,585 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee positive - Milano a +0 - 3% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo le perdite di ieri. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.477 punti. Dopo un avvio in calo, ma comunque su livelli elevati (245,5 punti), il margine fra Btp e Bund tedesco sale a 261,1 punti, con rendimento del decennale al 3,036%. Londra +0,38%, Parigi +0,27% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1545 dollari e 129,38 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in rosso. Maglia nera a Milano : Giornata complessivamente negativa per le Borse di Eurolandia , che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul mercato dei cambi, l' Euro / Dollaro USA ...

Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari : Si amplia la flessione di Piazza Affari a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali Borse europee. Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Le Borse europee aprono in leggero rialzo - tranne Londra. Attesa per la Fed : Apertura mista per le Borse europee, in Attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. In avvio a Francofoerte il Dax segna un +0,14%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,34% e a Londra l'indice Ftse100 cede ...