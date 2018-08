Bologna | il camionista casertano sopravvissuto | ' ho salvato gli altri dal fuoco'

Bologna - il camionista tamponato dall'autocisterna : 'L'ho vista arrivare e ho dato l'allarme' : 'Macinando migliaia di chilometri al giorno mi sono imbattuto in centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora non riesco a credere di essere ...

Esplosione Bologna - il camionista-eroe sopravvissuto : “Il lupo è ferito ma non è morto” : Antonio Verdicchio ancora non ci crede. È riuscito a salvarsi dal terribile incidente avvenuto a Borgo Panigale, dopo essere stato tamponato dall’autocisterna che è poi esplosa. Su Facebook ha pubblicato un video per ringraziare tutte le persone preoccupate per lui.Continua a leggere

Il camionista casertano eroe di Bologna : «Così ho salvato gli altri dall'inferno di fuoco» : «Macinando migliaia di chilometri al giorno ho incontrato nell?arco di questi anni centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora...

Rogo Bologna - la testimonianza del camionista tamponato : 'Sono stato miracolato' : "Non mi ritengo un eroe, quello che ho fatto io avrebbe potuto farlo chiunque - ha spiegato Antonio per poi raccontare la dinamica dell'accaduto - C'era già stato un incidente poco più avanti, eravamo ...