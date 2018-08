bergamopost

: Body, gonnellino e scalda cuore Accessori indispensabili della danza - dsDanceSide : Body, gonnellino e scalda cuore Accessori indispensabili della danza -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un'ampia scollatura sulla schiena lo rende un capo di sicuro effetto per spettacoli diclassica, contemporanea o di altro genere. Disponibile in taglie per bambine e ragazzine dai 6 ai 12 anni, ...