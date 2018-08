Bloccata nave con venti tonnellate di hashish immerse nel gasolio

Migranti : ong - rischia aborto su nave tunisina Bloccata : "Secondo la Mezzaluna rossa della Tunisia, che ieri ha visitato le persone a bordo della Sarost 5, una donna incinta di sei mesi potrebbe perdere il bambino se non venisse evacuata o sbarcata ...

Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia | Naufragio al largo di Cipro: 16 morti

Migranti, nave con 40 profughi a bordo bloccata da giorni al largo della Tunisia

Migranti - nave con 40 salvati a bordo Bloccata da giorni nel Mediterraneo : “Ma Tunisia - Italia e Malta non la accolgono” : Una nave tunisina della società del gas Miskar, che ha salvato e preso a bordo circa 40 Migranti, è bloccata da giorni al largo della costa tunisina perché né la Tunisia, né l’Italia, né Malta accettano di aprire i loro porti ai profughi. A scriverlo è il sito tunisino InfoMigrants, che ha contattato un membro dell’equipaggio. “Siamo bloccati in mare aperto al largo della Tunisia, siamo esausti”, è il racconto contenuto in una ...

Mattarella segue vicenda di nave Bloccata a Trapani - sente Conte : Roma, 12 lug., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segue con attenzione sulla vicenda della nave militare italiana bloccata al porto di Trapani. Il capo dello Stato ha avuto ...

