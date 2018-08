Blitz razzista | restano in carcere i due aggressori | gli avvocati | faremo ricorso al

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 agosto 2018) L'Aquila -inSerafino Di Lorenzo e Nicola Spagnoletti, i due indagati per tentato omicidio, per aver ferito un giovane profugo del Gambia, nell'irruzione compiuta la sera del 12 giugno scorso, nei locali del centro di accoglienza in corso Ovidio. Lo ha deciso il giudice Daniele Sodani, che ieri aveva interrogato ini due indagati, assistiti dagliAlberto Paolini e Simona Fusco. Secondo il giudice ci sarebbero fondati motivi di colpevolezza a carico dei due che per la loro indole potrebbero reiterare il reato e quindi i duein. Nel frattempo l'avvocato Paolini ha annunciato che domani stesso faràper il suo assistito al Tribunale del riesame dell'Aquila. leggi tutto