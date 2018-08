Black-out a Malpensa per i fulmini | e aerei fermi a causa del forte vento

AG : nuovo Blackout a Spreitenbach : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uragani - tempeste solari e Blackout nelle comunicazioni radio : ecco cosa accadde l'anno scorso : ... il resoconto è stato pubblicato su Space Weather, rivista dell'American Geophysical Union, un'organizzazione scientifica internazionale che riunisce 60 mila ricercatori di 139 Paesi del mondo,. ...

Estate in Blackout : in arrivo temporali - grandinate e forti raffiche di vento : E' finalmente in arrivo una tregua all'afa e al clima rovente. Si riduce, quindi, il rischio di ondate di calore soprattutto al Centro Sud ma la contropartita sarà "un aumento dell'instabilità con ...

Call of Duty : Black Ops 4 : la modalità battle royale Blackout sta generando moltissimo interesse tra i giocatori : Durante la conference Call di Activision per investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato dell'imminente Call of Duty Black Ops 4 e della sua modalità battle royale intitolata Blackout."Abbiamo forti aspettative per il gioco. Siamo molto fiduciosi per lo sviluppo in corso, sentiamo il forte interesse della community e la risposta dei fan".Come segnala Dualshockers, Johnson ha affermato che il gioco si propone di ...

Consumi elettrici ai massimi per il caldo. C'è un rischio Blackout? : Alle ore 16 del primo agosto i grafici di Terna, l'operatore per la trasmissione dell'energia in alta tensione, hanno registrato un picco sul consumo di corrente elettrica di 57,1 gigawatt, il più alto del 2018. E qualcuno ha temuto. Cosa? Un blackout elettrico. Ma da Terna fanno sapere che gli impianti sono solidi e le abbondanti piogge dello scorso inverno contribuiscono alla capacità di produrre energia ...

Blackout improvvisi a Seregno tra manutenzione agli impianti e l'arrivo della metrotranvia : Blackout a Seregno che sta vivendo da diversi giorni un "effetto presepe" dovuto a continue interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica in diverse zone della città. Il problema? Lo spostamento ...

Blackout in Venezuela : l’80% di Caracas senza luce : Blackout in Venezuela: interruzioni di corrente elettrica si sono registrati a Caracas e provincia, e nei vicini Stati di Miranda e Vargas, mandando in tilt trasporti e servizi di comunicazione. Il ministro delle Comunicazioni ha reso noto che il guasto, che ha causato una interruzione del servizio nell’80% di Caracas, sarebbe stato risolto definitivamente “in breve tempo“: “Le avverse condizioni atmosferiche e le piogge ...

Maltempo - tromba d'aria nel Mantovano : allagamenti e Blackout : In Piemonte , gravi allagamenti si sono registrati a Valenza , in provincia di Alessandria. Un nubifragio ha intasato i tombini e alcune auto sono state trascinate dalla corrente sulle strade , come ...

Forte maltempo al Nord - allagamenti e Blackout : Gravi danni al confine con la provincia di Verona, ma forti fenomeni sono stati registrati in tutto il Nord, tra cui Piemonte e Veneto

Black out e tromba d'aria nel Mantovano : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Una tromba d'aria e un nubifragio con tanto di Black out di circa 10mila utenze. E' una situazione di emergenza, tra edifici danneggiati e allagamenti, quella in cui si trovano diversi comuni del Mantovano, dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il territori

