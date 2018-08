Bimba di 2 anni muore soffocata da un acino d’uva |Rischi | cosa fare

Taranto - dramma in spiaggia : Bimba di due anni ingoia acino d’uva e muore soffocata : La piccola è sfuggita per alcuni attimi al controllo dei genitori e ha ingerito un acino di uva mentre era in spiaggia. La piccola però non è riuscita ad ingoiarlo ed è diventata subito cianotica. Inutili ogni tentativo successivo di salvarla.Continua a leggere

Bimba DI 2 ANNI MUORE SOFFOCATA DA UN ACINO D'UVA/ Tragedia a Marina di Lizzano - nel Salento : BIMBA di 2 ANNI MUORE SOFFOCATA da un ACINO D'UVA: Tragedia a Marina di Lizzano, a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto salvare la piccola(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 23:51:00 GMT)

MALNUTRITA Bimba DI 10 ANNI - VIA DA OSPEDALE : GENITORI INDAGATI/ Torino - è in una comunità? Dubbi e denunce : Torino, bambina di 10 ANNI ricoverata per denutrizione: GENITORI la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. "L'abbiamo affidata ad una comunità": indagini al via(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Getta la figlia di 4 anni in un fiume - Bimba annega : 26enne chiedeva donazioni per la piccola : Il dramma è avvenuto a Tampa, nello Stato USA della Florida. Il corpo della piccola Je'Hyrah Daniels è stato ritrovato giovedì nei pressi del fiume Hillsborough. Sua madre, 26 anni, Shakayla Denson, è stata accusata di omicidio. Nove mesi fa aveva aperto una pagina su GoFundMe chiedendo donazioni per la bimba che soffrirebbe di autismo.Continua a leggere

Corsica - onda anomala in un canyon travolge escursionisti : 5 morti - anche una Bimba di 7 anni. “Come uno tsunami” : Un “piccolo tsunami”, provocato dalle abbondanti pioggie, ha travolto e ucciso 5 persone lungo il canyon di Zoicu, in Corsica, nel pomeriggio di mercoledì. Tra loro ci sono anche una bimba di 7 anni e suo padre. Le vittime facevano parte di un gruppo di 13 escursionisti partiti per un’attività di canyoning lungo il torrente, famoso per le sue gole naturali e le sue cascate, che si trova nel sud dell’isola.-- Improvvisamente, a causa delle ...

CADAVERE DI UNA Bimba IN VALIGIA/ Cold case in Australia : arrestato il killer 10 anni dopo : In Australia risolto a dieci anni di distanza un caso misterioso, quello della sparizione di una donna e della figlia di due anni, entrambe uccise dalla stessa persona(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:59:00 GMT)

Bimba di 7 anni cade in acqua e rischia di annegare : salvata da un pescatore : La piccola si trovava con la famiglia quando è caduta in acqua a Barricata nel Delta del Po. A salvarla è stato un pescatore.Continua a leggere

Bimba di 6 anni entra in mare - finisce sott’acqua e muore annegata : Una Bimba di 6 anni è morta annegata a Margate, nel Kent. A causa delle forti onde e del vento, la piccola è finita in acqua subito dopo essere entrata in mare e nonostante i soccorsi tempestivi, i paramedici non sono riusciti a salvarle la vita.Continua a leggere

In auto con una Bimba - Don Paolo si difende : "Le davo 15 anni - mi affido a Gesù e Maria" : Don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne arrestato lunedì con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10...

