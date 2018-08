Bilancio | non si tocca Iva | via bonus 80 euro | dice vice ministro

Vertice sulla manovra di Bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Milan - i conti tornano e l’Uefa non fa paura : ecco il piano di Leonardo per evitare il rosso in Bilancio : La maxi operazione con la Juventus ha fatto tutti felici, con il Milan che ha un piano per evitare il rosso in bilancio La maxi operazione è conclusa, mancano le visite mediche da svolgere nella giornata di oggi prima delle firme e delle ufficialità. Milan e Juventus sono felici e contente, avendo raggiunto entrambe i propri obiettivi. AFP/LaPresse Un bomber da venti gol a stagione e un difensore di sicuro avvenire i rossoneri, un ...

Bilancio oltre le attese per BNP Paribas. Ma il titolo non reagisce : Teleborsa, - La divisione dei servizi finanziari internazionali salva i conti di BNP Paribas, che riesce a superare le stime degli analisti nonostante la perdurante crisi della divisione relativa ai ...

Bilancio oltre le attese per BNP Paribas. Ma il titolo non reagisce : La divisione dei servizi finanziari internazionali salva i conti di BNP Paribas , che riesce a superare le stime degli analisti nonostante la perdurante crisi della divisione relativa ai servizi ...

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di Bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di Bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La Legge di bilancio di fine anno dovrà essere una Legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Laura Castelli - figuraccia in Commissione Bilancio. La grillina nel panico non risponde alle domande : Voluta fortemente da Luigi Di Maio come sottosegretaria al ministero dell'Economia, Laura Castelli è riuscita a fare una figura terrificante durante la seduta sul rendiconto finanziario dove incalzata ...

Le interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato approvato il Bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Il Bilancio di Citigroup non convince : titolo a picco a Wall Street : Teleborsa, - La crescita degli utili non basta a Citigroup, in forte calo a Wall Street nel giorno della presentazione del bilancio. La big bank americana ha chiuso il secondo trimestre con profitti ...

Bilancio - Scarano - Agnone Identità e Futuro - : no ai finanziamenti all'Olimpia Agnonese : ... poiché ci sono altri settori e altre associazioni culturali e sociali che necessitano di fondi per soddisfare anche altre e più importanti esigenze della collettività.Trattandosi di scelta politica, ...

Inondazioni in Giappone - si aggrava il Bilancio : almeno 76 le vittime - : Cresce il numero dei morti per le forti piogge che si stanno abbattendo sul Paese da circa una settimana. Il numero potrebbe aumentare ancora perché non si conosce la sorte di 92 persone nella zona ...

Giappone : Bilancio vittime inondazioni sale a 65 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Flat tax rimandata. Nella legge di Bilancio 2019 non ci sarà : Lo si è intuito durante la discussione in Cdm sul decreto dignità , che ha fatto registrare punti di vista differenti fra M5S e Lega , in cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tenuto la ...

Pensioni quota 100 - Di Maio : 'Non posso dire ora se entrerà nella Legge di Bilancio' : Le ultime affermazioni del Ministro Del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio rilasciate durante un’intervista a 'Il Sole 24 Ore' hanno messo in dubbio i tempi di realizzazione delle misure di pensione anticipata tanto sbandierate in campagna elettorale e tanto attese dai futuri pensionandi. Il tema delle Pensioni rimane un tema molto caldo per il governo Conte. Si punta, ormai è assodato, al superamento della Legge Fornero. quota 100 ...