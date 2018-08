Bianca Atzei e Jonathan | dedica d’amore su Instagram

Bianca Atzei parla del suo rapporto con Jonathan Kashanian : Bianca Atzei: il rapporto con Jonathan Kashanian e la dedica all’amico Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono diventati molto amici grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Anche dopo la fine del reality show di Canale 5, i due non hanno smesso di vedersi e regalano spesso degli scatti insieme ai loro followers sui […] L'articolo Bianca Atzei parla del suo rapporto con Jonathan Kashanian ...

Temptation Island : Lara riceve i complimenti da Bianca Atzei : Lara Zorzetto di Temptation Island emozionata grazie a Bianca Atzei Sono bastate poche parole scritte in privato da Bianca Atzei per emozionare la vera rivelazione dell’ultima edizione di Temptation Island Lara Zorzetto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti voluto esprimere tutto il suo apprezzamento nei confronti del comportamento che la Zorzetto ha mostrato all’interno del programma estivo di Canale 5 ...

Bianca Atzei - lo sfogo su Instagram e la confessione sull’anoressia : Bianca Atzei torna a parlare della sua vita privata sul profilo Instagram. Con un lungo post che accompagna un selfie in bikini, la cantante afferma di essere felice. Anzi la felicità più grande è quella di stare su un palco e vedere i propri fan cantare con lei: La felicità di fare quello che più amo non ha prezzo, credetemi. La cosa che mi da più serenita’ in questo momento è stare sul palco e vedere voi che cantate con me e vi emozionate con ...

Tra anoressia e mancanza d’affetto - Bianca Atzei racconta un triste capitolo della sua vita : “non dimentico i giorni passati in ospedale” : Bianca Atzei si racconta in un’intervista: la cantante, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, confessa di aver sofferto di anoressia Tutte le sue insicurezze e paure le abbiamo conosciute con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Bianca Atzei si è messa a nudo nell’esperienza dentro il reality, in cui però non ha confessato proprio tutto. In un’intervista alla rivista “Confidenze” la bella cantante ha ...

Reggio Calabria : la Perla dello Stretto festeggia il compleanno con Bianca Atzei : Perla dello Stretto, buon compleanno con Bianca Atzei! Venerdì 20 luglio lo shopping center festeggerà il terzo anniversario all'insegna della musica. Animazione, spettacoli e maxi torta per tutti i clienti Dopo il successo dei mini live e dei firma copie di Irama e Carmen, è tutto pronto alla Perla dello Stretto di Villa San Giovanni per il terzo anniversario ...

