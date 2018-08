Beyoncé ha preso a calci un ventilatore sul palco dell’OTRII Tour

Laura Pausini contro Beyoncé/ La cantante si infuria : “Ho preso in giro me stessa - ma il web ha scritto altro" : Dopo gli attacchi nati dalla rete contro Laura Pausini è intervenuto il manager della cantante: "A Laura non piaccione le polemiche e ha sempre ammirato Beyoncé"(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:52:00 GMT)