Berlino | scatta l’allarme bomba in aeroporto | evacuato il terminal | ma è solo un vibratore

Atletica - Europei a Berlino : oggi la seconda giornata - scatta l'ora di Filippo Tortu : Per gli appassionati italiani della velocita' pura su pista è il momento più atteso. Stasera, quasi all'epilogo della seconda giornata dei Campionati Europei di Atletica in corso a Berlino , scatta l'ora di Filppo Tortu . Il giovane primatista italiano, primo azzurro a scendere sotto i 10 sui 100 metri, sara' impegnato nelle semifinali. L'ultimo atto è nelle sue corde, a spingerlo sulla pista dell'Olympiastadion ci sara' praticamente tutta ...

Atletica - scatta il countdown per il via degli Europei : gli azzurri in allenamento a Berlino : azzurri a Berlino : a meno due giorni dall’inizio degli Europei , la squadra italiana è giunta a destinazione La squadra italiana è a Berlino . L’avventura dei Campionati Europei è ufficialmente iniziata con l’arrivo degli azzurri nella capitale tedesca dove dal 6 al 12 agosto si disputerà la 24esima edizione della rassegna continentale. Decollati da Roma nelle prime ore della mattinata, il capitano Fabrizio Donato, il ...

Tiro con l’Arco - domani scatta la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo : azzurri sbarcati a Berlino : La Nazionale è atterrata ieri in Germania dove da domani, giorno del ranking round, fino a domenica, proverà a staccare altri pass per le finali di Samsun La Nazionale è sbarcata all’Olympia Stadium di Berlino dove, da domani a domenica, sarà impegnata nella quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Samsun (Tur) a settembre. Per l’Italia è già sicuro della finalissima Mauro Nespoli, ma la competizione in ...