Beautiful | JOHN MCCOOK operato all’anca | il suo messaggio su Twitter

(Di giovedì 9 agosto 2018) Negli ultimi giorni, che ininterpreta Eric Forrester fin dal primo episodio andato in onda nel 1987, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca. Proprio l’attore ne ha informato i suoi fan tramite. La riabilitazione post-intervento richiederà una convalescenza di alcune settimane, nel corso delle quali è probabile chenon possa prendere parte alle registrazioni sul set della soap (in ripresa dopo l’annuale pausa estiva che in America c’è stata durante il mese di luglio). Non è da escludere che in qualche modo la questione possa essere incorporata nella fiction, così da giustificare un Eric non proprio nel pieno della salute. Staremo a vedere., anticipazioni americane: ERIC e QUINN ancora poco presenti nella soap C’è da dire che quest’estate il personaggio di Eric ha continuato ad essere ...