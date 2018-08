Bce | “In Italia e Spagna stenta la ripresa di redditi e consumi Sono ancora sotto i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Iine in“non hannoevidenziato una completa” mentre in Germania e Franciadi circa il 10% più alti rispetto al periodo pre-crisi e anche ireali da lavoro dipendente “permangono significativamente inferiori a prima della crisi” a causa “della moderazione salariale indotta dalla crisi e della disoccupazione rimasta su livelli elevati”. Nel suo bollettino economico la Banca Centrale Europea fotografa come a dieci anni dall’inizio della grande recessione Roma e Madrid non abbianopienamente superato la flessione. Al contrario, spiega la Bce, iprivati in Germania e in Francia si collocano a un livello più alto rispetto al periodo a essa precedente. A partire dal 2013, tuttavia, “tutti i Paesi hanno registrato un andamento chiaramente improntato all’espansione“, ricorda ...