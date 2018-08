Bce | dazi alti minacciano l' economia globale

Bce conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : L'economia della Zona Euro, seppure solida, necessita ancora di stimoli monetari da parte della Banca Centrale Europea, che non nasconde le proprie Preoccupazione per i possibili effetti delle

Bce : 'Dazi grave rischio per commercio mondiale' : La complessita' delle catene di approvvigionamento potrebbe amplificare ulteriormente gli effetti avversi del protezionismo sull'economia mondiale'.

Bce conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : "L'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. Permangono, in prevalenza, incertezze a livello mondiale , in particolare la minaccia del protezionismo , e ...

Bce : dai dazi rischi al ribasso per l'economia mondiale : Roma, 9 ago., askanews, - 'Lo slancio dell'economia mondiale è rimasto stabile nel secondo trimestre del 2018, ma continuano a evidenziarsi rischi al ribasso connessi ai dazi commerciali'. E' quanto ribadisce la Bce nel bollettino mensile che ...

Bce conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : "L'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. Permangono, in prevalenza, incertezze a livello mondiale , in particolare la minaccia del protezionismo , e ...

La Bce lancia l'allarme dazi : Roma, 9 ago., askanews, - 'Lo slancio dell'economia mondiale è rimasto stabile nel secondo trimestre del 2018, ma continuano a evidenziarsi rischi al ribasso connessi ai dazi commerciali'. E' quanto ribadisce la Bce nel bollettino mensile che ...

Bce : dai dazi rischi al ribasso per l'economia mondiale : Roma, 9 ago., askanews, - "Lo slancio dell'economia mondiale è rimasto stabile nel secondo trimestre del 2018, ma continuano a evidenziarsi rischi al ribasso connessi ai dazi commerciali". E' quanto ribadisce la Bce nel bollettino mensile che ...

Fari sulla Bce : Draghi alle prese con la guerra dei dazi : Il rischio, paventato da molto, è che la BCE metta fine al suo stimolo monetario proprio in un momento in cui l'economia potrebbe rallentare. A questo proposito, G ero Jung, Chief Economist di ...

Mercati : sotto la lente dazi auto - riunione Bce - dati macro - analisti - : Dai dazi auto alla riunione della Banca centrale europea, Bce,, per poi passare ai numerosi dati macro. Sono diversi e di rilievo gli appuntamenti in agenda nel corso dell'ultima settimana di luglio ...

Forex - saliscendi dell'euro. Effetto Bce e guerra dazi : Sul mercato Forex, il cross eur/usd ha trascorso una giornata estremamente volatile. Il cambio si è mosso tra un un massimo intraday di 1,176 ed un minimo di 1,1693. Alla chiusura dei mercati europei, ...

Angeloni - Bce - : 'Spread e dazi pesano sulle banche' : Il rischio di una stretta sul credito è particolarmente insidioso in questo momento perché interviene in una fase in cui la ripresa dell'economia è già minacciata da altri fattori di origine globale ,...

Draghi : la Bce resta espansiva - preoccupano i dazi e la svolta protezionista : Il tema del protezionismo ha aleggiato su tutto l’incontro: «Non c’è alcuna ragione di essere ottimisti», ha detto Draghi, che ha sottolineato i possibili effetti sulla fiducia e quindi sul livello degli investimenti. E qualche caso di rinvio delle spese per investimenti è stato notato - ha ammesso Powell - anche negli Stati Uniti...