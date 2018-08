BCE conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : "L'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. Permangono, in prevalenza, incertezze a livello mondiale , in particolare la minaccia del protezionismo , e ...

BCE conferma politica accomodante. Preoccupazione per i dazi : "L'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. Permangono, in prevalenza, incertezze a livello mondiale , in particolare la minaccia del protezionismo , e ...

La BCE conferma tassi a zero e nuovo taglio al QE da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea, che nell'ultima riunione dell'estate prima della 'pausa' di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro

BCE - Draghi : ripresa solida e diffusa. Confermati tassi a zero e nuovo taglio al Qe da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , che nell'ultima riunione dell'estate prima della 'pausa' di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero e un ritiro ...

BCE conferma stop Qe a fine 2018 e tassi fermi fino a estate 2019 : Roma, 26 lug., askanews, - Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituzione ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisti ...

La BCE conferma tassi a zero e nuovo taglio al QE da ottobre : Teleborsa, - Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , che nell'ultima riunione dell'estate prima della "pausa" di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero ed un ...

BCE conferma politica monetaria : tassi invariati come da attese : Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Bce ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi ...

BCE conferma tassi e linee guida politica monetaria : Il consiglio della Banca centrale europea ha confermato, come previsto, i tassi d'interesse al minimo storico, ribadendo le conclusioni dell'ultimo meeting di giugno, in cui è stato tracciato un ...

La BCE conferma tassi a zero e nuovo taglio al QE da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , che nell'ultima riunione dell'estate prima della "pausa" di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro ...

La BCE conferma fine del Qe a dicembre - tassi invariati almeno fino all’estate 2019 : confermata la forward guidance sul Qe, che prevede acquisti ridotti di attività da 30 a 15 miliardi di euro al mese a partire da ottobre con chiusura definitiva del programma al 31 dicembre...

La BCE conferma i tassi : Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività, PAA, all'attuale ritmo ...

La BCE lascia i tassi invariati per un altro anno. E conferma la fine del bazooka a fine 2018 : La Bce ha mantenuto i tassi d'interesse invariati, come da attese. In una nota l'Eurotower spiega che il costo del denaro rimarrà ai livelli attuali almeno fino a tutta l'estate 2019. La Bce spiega che "i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%". Il ...

BCE - membro direttivo Novotny conferma strategia del "wait and see" sui tassi : Un membro della BCE conferma che non sono vicine strette monetarie in Europa, dopo quanto già anticipato dal Presidente Mario Draghi, nel corso dell'ultima riunione di politica monetaria

BCE - membro direttivo Novotny conferma strategia del wait and see sui tassi : Teleborsa, - Un membro della BCE conferma che non sono vicine strette monetarie in Europa , dopo quanto già anticipato dal Presidente Mario Draghi, nel corso dell'ultima riunione di politica monetaria.