Basket | N' Diaye rinnova con Avellino

corrieredellosport

: UFFICIALE A - Hamady N'Diaye rinnova con la Scandone Avellino: La Sidigas Scandone Avellino comunica con grande sod… - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Hamady N'Diaye rinnova con la Scandone Avellino: La Sidigas Scandone Avellino comunica con grande sod… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il lungo senegalese, nativo di Dakar, vanta tanta esperienza in giro per il mondo. Professionista dal 2010, dopo aver terminato gli studi universitari alla Rutgers University, N'ha giocato in ...