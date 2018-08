Barcolana 2018 | “Siamo tutti sulla stessa barca” | il manifesto della regata di Trieste fa

ilfattoquotidiano

: Vietato dire 'WE ARE ALL IN THE SAME BOAT'. La Lega contro il manifesto per la #barcolana di Trieste affidato all'a… - Radio3tweet : Vietato dire 'WE ARE ALL IN THE SAME BOAT'. La Lega contro il manifesto per la #barcolana di Trieste affidato all'a… - HankHC91 : RT @artribune: Il caso Barcolana e la censura leghista. Marina Abramovic, i migranti e la regata di Trieste -

(Di giovedì 9 agosto 2018) “We are all on the same boat”, “Siamobarca“. Così si legge suldiscordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizionetradizionalevelica internazionale. Nell’immagine, laAbramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di pessimo gusto, immorale che si faccia propaganda politica con una manifestazione, la, che appartiene a tutta la città! Mi sto muovendo per farmi consegnare la convenzione stipulata con il Comune di” ha scritto su Facebook il vicesindaco leghistacittà, Paolo Polidori. Un’azione che significa lo stop a 30 mila euro di finanziamenti, Frecce Tricolori, permessi per l’occupazione del suolo pubblico, ...