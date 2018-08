Barcellona | accordo con l' Ajax per de Jong | i dettagli

Dalla Spagna : Everton- Barcellona - accordo per Yerry Mina : L' Everton brucia il Manchester United nella corsa a Yerry Mina : secondo quanto riferito da Sport infatti, i Toffees hanno trovato un accordo con il Barcellona per il difensore colombiano sulla base di 32 milioni di euro .

Calciomercato Inter – Sfuma l’affare Vidal : l’ex juventino al Barcellona - accordo raggiunto col Bayern Monaco : Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Barcellona: accordo raggiunto tra il club blaugrana e il Bayern Monaco Niente da fare per l’Inter: la trattativa per Arturo Vidal non è andata a buon fine. Il club nerazzurro aveva puntato sul centrocampista cileno, ma l’ex juventino inizierà una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Barcellona. La squadra spagnola ha infatti annunciato pochi minuti fa di aver raggiunto l’accordo ...