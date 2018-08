Barbara d' Urso pronta per la politica? Alle sue colleghe | Costruisco castelli con

Maurizio Costanzo boccia il GF di Barbara D’Urso : ‘Orrendo - una finestra sulla discarica’ : Maurizio Costanzo, in qualità di decano della televisione italiana, di quando in quando parla di ciò che apprezza in televisione e di quel che invece lo soddisfa meno. Il popolare conduttore ha infatti ammesso di non aver gradito particolarmente l’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso, e lo ha detto senza troppi giri di parole: “Era orrendo, una finestra sulla discarica“. Il giornalista, poi, non ...

Grande Fratello Vip : nel cast un ospite discusso di Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: un suo ospite controverso al Grande Fratello Vip 3? Il cast del Grande Fratello Vip sta prendendo forma, e pochissimi minuti fa Tv Blog ha rivelato chi potrebbe essere un altro concorrente. Direttamente dal salotto di Barbara d’Urso potrebbe varcare la fatidica porta rossa Alberico Lemme. Questo è quello che si legge nel blog di argomentazione televisiva: “Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip ci ...

Domenica In : Mara Venier arruola nel cast un’acerrima nemica di Barbara D’Urso. Riuscirà a battere la concorrenza? : Mara Venier vuole arruolare per la sua Domenica In un’opinionista che darebbe del filo da torcere alla concorrenza, in quanto “acerrima nemica” di Barbara D’Urso! Mara Venier arruola la giudice di Ballando con le Stelle Il contenitore Domenicale dell’ammiraglia Rai tornerà dal 16 settembre alle ore 14 con un cast nuovo fiammante: Alessia Macari l’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip come presenza fissa Gabriella Germani ...

Maurizio Costanzo si scaglia contro il GF 15 di Barbara D'Urso : 'Reality orrendo' : A distanza di alcuni mesi dalla messa in onda della finale del Grande Fratello 15, condotto da Barbara D'Urso, il reality show fa ancora molto parlare e in queste ore uno dei maestri della tv italiana si è scagliato duramente contro la trasmissione andata in onda durante la stagione primaverile su Canale 5 con una buona media di spettatori. Stiamo parlano di Maurizio Costanzo, il quale in una delle sue rubriche ha usato termini decisamente molto ...

Alberto Mezzetti conferma la sua storia d’amore con Barbara D’Urso : Da quando si sono conosciuti al “Grande Fratello” Barbara D’Urso si starebbe frequentando con l’ex gieffino Alberto Mezzetti. Tra i due c’è stata una cena dopo la fine del programma, promessa dalla stessa D’Urso in diretta, ma pare che le cose siano andate oltre. A confermarlo è lo stesso Alberto che in un’intervista concessa al settimanale “Nuovo Tv” ammette: «Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un ...

Malgioglio tra Mara Venier e Barbara D'Urso/ "Amo entrambe - sono le mie grandi sorelle ma..." : Cristiano Malgioglio tra Mara Venier e Barbara D'Urso: conteso per Domenica In e il Grande Fratello, l'artista si sfoga su Diva e Donna. "Amo entrambe, ma...".(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno una relazione? Lui rivela : “Ho voluto conquistarla fin dal primo approccio” : Finalmente è stata svelata l’identità dello “chef muto” tanto citato ma mai mostrato da Barbara D’Urso nelle sue storie su Instagram. È Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ...

Alberto Mezzetti confessa : “Sto frequentando Barbara D’Urso” : Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si stanno frequentando. La conferma arriva dal vincitore del Grande Fratello che ha confessato di essere innamorato della conduttrice. Sono passati mesi ormai dalla fine del GF 15, ma il Tarzan di Viterbo non ha perso la speranza di riuscire a conquistare la presentatrice e, finalmente, sembra esserci riuscito. Il modello non ha mai nascosto di avere un debole per Barbara D’Urso e ha continuato a ...

Gossip - Alberto del GF rivela : 'Lo chef muto di Barbara D'Urso sono io' : È Alberto Mezzetti lo chef misterioso che si intravede in alcune Instagram Stories di Barbara D'Urso; dopo settimane di Gossip e indizi raccolti sui social network, è arrivata la conferma di questa notizia dalla viva voce del vincitore dell'ultimo Grande Fratello. Nonostante siano in contatto e si vedano spesso durante i fine settimana, tra la conduttrice e il romano non è ancora scattata la scintilla: questo il resoconto di quanto ha detto ...

SELVAGGIA LUCARELLI NEL CAST DI DOMENICA IN?/ Mara Venier la chiama per sconfiggere Barbara D’Urso : SELVAGGIA LUCARELLI nel CAST di DOMENICA In? Pare che la conduttrice Mara Venier la voglia ai fini di allestire una sorta di Arena al femminile: l'indiscrezione da Blogo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:17:00 GMT)

Barbara D'URSO E ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME?/ "Lo chef muto sono io" e arriva un nuovo avvistamento! : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? Intervistato da nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme?/ Lui confessa : "Lo chef muto nei suoi video? Si - sono io!" : Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Intervistato da Nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti sempre più vicini : Alberto Mezzetti: le nuove confessioni su Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha sempre dichiarato di essere single, di non riuscire a trovare un uomo che sia in grado di starle accanto. Fortunatamente le cose stanno per cambiare. La conduttrice di Pomeriggio Cinque sembrerebbe essere sempre più vicina ad Alberto Mezzetti, vincitore dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello. Il ragazzo, durante il corso del reality, ...

Barbara d’Urso frequenta Alberto Mezzetti - lui conferma : “Sono io lo chef muto” : Chi è lo chef muto di Barbara d’Urso? Alberto Mezzetti del Grande Fratello I follower ci avevano visto lungo: lo chef muto che Barbara d’Urso ha citato ma non ha mai mostrato nelle sue storie su Instagram è Alberto Mezzetti. A confermarlo il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello in un’intervista concessa al settimanale Nuovo […] L'articolo Barbara d’Urso frequenta Alberto Mezzetti, lui conferma: ...