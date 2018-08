: Bankitalia, calano sofferenze bancarie - TelevideoRai101 : Bankitalia, calano sofferenze bancarie -

A giugno i crediti in sofferenza delle banche italiane hanno visto un deciso calo passando a 131,8 mld dai 163,2 del mese precedente,a fronte di cartolarizzazioni per oltre 32 mld. Lo si apprende dal rapporto su banche e moneta di, che evidenza una diminuzione del 26,1% su base annua. I prestiti al settore privato, sempre a giugno, sono cresciuti del 2,4% (2,5% a maggio) con un aumento del 2,8% per le famiglie e dello 0,6% per le società non finanziarie. In lieve calo i tassi di interesse medi sui mutui, al 2,17%.(Di giovedì 9 agosto 2018)