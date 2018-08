Banche | più titoli stato in portafoglio

Decreto Milleproroghe - slittano aumenti delle imposte sulle e-cig. Più tempo per la riforma di Bcc e Banche popolari : slittano al prossimo anno gli aumenti delle imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi. Si allungano i termini per il completamento della riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo varate dal governo Renzi, nonostante il nuovo esecutivo puntasse inizialmente a bloccare almeno quella delle Bcc. Passa dal 2019 al 2020 il termine per il passaggio al mercato libero di gas ed energia elettrica. E si spostano ...

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle Banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e Banche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera - aziende e Banche in ritirata - . Uno scenario : ...flussi di giovani Romani che emigreranno 'riguarderanno la parte elitaria e più istruita' in cerca di territori 'che offrono un lavoro più dignitoso e meglio retribuito' e di 'mega city dell'economia ...

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e Banche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Banche - Patuelli : 'Italia scelga Europa o rischio Argentina'. Visco : 'Oggi siamo più vulnerabili' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Banche - PATUELLI (ABI)/ Italia - più partecipazione Ue o rischia di finire come l’Argentina : BANCHE, PATUELLI (ABI) parla dei rischi che l'Italia corre e segnala la necessità per il nostro Paese di impegnarsi di più in Europa per non finire come l'Argentina.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:28:00 GMT)

Banche - Patuelli : Italia scelga Europa altrimenti rischio Argentina. Visco : 'più vulnerabili di 10 anni fa' : altrimenti l'economia Italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani. In questa primavera, in Argentina, il tasso di sconto ha perfino ...

Banche - Patuelli : 'Più impegno dall'Italia in Ue altrimenti come Sudamerica' : 'ECONOMIA ITALIANA RALLENTA MA SEGNALI POSITIVI' 'L'economia italiana, come le altre principali, rallenta, i segnali di decelerazione si sono estesi alla primavera'.'La fiducia delle famiglie e delle ...

Banche - Visco : Sistema più solido. Proseguire riforme per evitare rischio nuove crisi : ... in particolare il completamento dell'Unione bancaria e, nel nostro Paese, l'impegno a rafforzare il Sistema bancario e rimuovere i freni strutturali alla crescita potenziale dell'economia. A livello ...

Banche - Visco : "Sistema più solido. Proseguire riforme per evitare rischio nuove crisi" : ... in particolare il completamento dell'Unione bancaria e, nel nostro Paese, l'impegno a rafforzare il sistema bancario e rimuovere i freni strutturali alla crescita potenziale dell'economia. A livello ...

Il paradosso delle Banche italiane - tra le migliori Ue ma più a rischio : Mentre l'Europa si prepara a discutere delle nuove regole comunitarie sugli istituti di credito, l'Italia si presenta a Bruxelles con i "compiti a casa" fatti: le sofferenze delle banche...

Il paradosso delle Banche - italiane tra le migliori Ue ma più a rischio : Mentre l'Europa si prepara a discutere delle nuove regole comunitarie sugli istituti di credito, l'Italia si presenta a Bruxelles con i "compiti a casa" fatti: le sofferenze delle banche...

Angeloni - Bce - : «Banche italiane oggi più solide - ma l'Europa sia più unita» : La risalita dello spread e l'aumento dei dazi sono minacce che pesano anche sugli istituti di credito e sulla loro capacità di sostenere l'economia, spiega il membro del consiglio di vigilanza del Meccanismo di vigilanza unico