Bambina investita davanti all' asilo | indagata la maestra | ' Doveva controllarla'

Velletri - Bambina di un anno investita davanti all'asilo : è gravissima : bambina di un anno investita da un'auto davanti all'asilo in provincia di Roma. E' successo questa mattina a Velletri, in via Del Marco Finlandese, una strada stretta e angusta. La piccola era con ...

Roma - Bambina di 5 anni scende dal bus : investita da auto pirata sulla Tuscolana : Una bambina di 5 anni è stata investita ieri da un'auto pirata mentre scendeva dal bus con i genitori. La bambina, di nazionalità egiziana, ha lasciato la mano di mamma e papà e si è incamminata più ...

Bari - Bambina investita da scooter in viale delle Regioni : è in gravi condizioni : Una bambina, di 9 anni, è stata investita questa sera in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo di Bari. A travolgerla è stato uno scooter con in sella due ragazzi. L'impatto, violentissimo, ha ...