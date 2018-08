Balotelli | tuffo pericoloso in piscina | Bambini | voi non fatelo

Balotelli rischia grosso - il tuffo in piscina è pericoloso [VIDEO] : Balotelli in vacanza sfiora il bordo della piscina e l’incidente: ecco il tuffo dello scellerato calciatore del Nizza Un tuffo pericoloso per Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza e della Nazionale Italiana, durante i suoi giorni di vacanza, si è buttato da uno scivolo arrivando in acqua a tutta velocità, ma rischiando grosso. Il calciatore ha sfiorato con il suo corpo il bordo della piscina e quindi per poco non è incappato in un ...