Balotelli rischia grosso | il tuffo in piscina è pericoloso VIDEO

sportfair

: @SpudFNVPN @ciruzz083 @FinallyMario @sscnapoli Balotelli e Milik sono una coppia intercambiabile. Con altri profili… - paolorussomanno : @SpudFNVPN @ciruzz083 @FinallyMario @sscnapoli Balotelli e Milik sono una coppia intercambiabile. Con altri profili… - MRetweettato : RT @GoalItalia: Il futuro di #Balotelli è un rebus: rischia di restare al #Nizza da separato in casa ?? ?? - KickItBetter : RT @GoalItalia: Il futuro di #Balotelli è un rebus: rischia di restare al #Nizza da separato in casa ?? ?? -

(Di giovedì 9 agosto 2018)in vacanza sfiora il bordo dellae l’incidente: ecco ildello scellerato calciatore del Nizza Unper Mario. Il calciatore del Nizza e della Nazionale Italiana, durante i suoi giorni di vacanza, si è buttato da uno scivolo arrivando in acqua a tutta velocità, mando. Il calciatore ha sfiorato con il suo corpo il bordo dellae quindi per poco non è incappato in un incidente. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE ILDEL<<