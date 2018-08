Balotelli e la suggestione Napoli | “chiedete a De Laurentiis se…”

Napoli-Balotelli - la suggestione : "Chiedete a De Laurentiis" : Un'estate sicuramente movimentata per Mario Balotelli che non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro. In rotta col Nizza, l'ex attaccante del Milan gradirebbe trovare una nuova squadra con cui ...

Parma - spunta la suggestione Balotelli : SuperMario apre al ritorno in Italia : suggestione Balotelli- Mario Balotelli potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. Suggestioni, ipotesi che potrebbero trovare riscontro già nelle prossime settimane. E’ chiaro che lo stesso attaccante ha già ufficiosamente chiuso con il Nizza, ed è per questo che il Parma starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione sull’attaccante ex Milan e […] L'articolo Parma, spunta la suggestione Balotelli: ...