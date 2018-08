Aziona la chiusura centralizzata e resta chiuso in auto sotto al sole | bambino di due

Dopo la chiusura del Canidrome di Macau - nasce un centro internAzionale per l'adozione dei greyhound : Dall'inferno al paradiso, in poche settimane. C'è una novità nella storia legata alla chiusura del lager per greyhound, il cinodromo peggiore al mondo, aperto negli anni Sessanta nella provincia cines

Firenze - rischio chiusura per la Biblioteca NAzionale Centrale di Firenze. Bonisoli : “Necessarie nuove assunzioni” : La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze rischia di chiudere per carenza di personale e di risorse adeguate alla sua funzione. A lanciare l’allarme destoinato al ministro dei Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli è l’Associazione dei Lettori . Il manifesto, creato da Natalia Piombino, è stato controfirmato da 90 intellettuali italiani e stranieri. “La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e ...