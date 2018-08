Avellino verso la polisportiva - Di Cesare entra nel calcio : ROMA - Non solo Basket, non solo Scandone. Da qualche ora Gianandrea De Cesare, amministratore delegato della Sidigas e dal 2012 presidente della Scandone Basket, è il proprietario dell'Avellino ...

L'Avellino riparte dalla Serie D e da Gianandrea De Cesare : E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell' Avellino Calcio . La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sar&agrAve; il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Società Sportiva Avellino Calcio sarà Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di città. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Ave - Cesare. Torna su Infinity l’ultima creazione dei Coen : Ave cesare L’ultimo film dei premiatissimi fratelli Joel ed Ethan Coen è disponibile su Infinity. Si tratta di “Ave, Cesare”, una grottesca commedia del 2016, in cui vengono sfruttati diversi stereotipi del cinema Americano. I fratelli Coen in questa occasione hanno giocato principalmente con il genere “Peplum” (un sottogenere cinematografico che indica i film storici in costume, chiamato anche “Sword and Sandal”) e con il comunismo (il film è ...

Sardegna - auto contro due moto : Cesare muore sul colpo - grAve il fratello : La vicenda che si sta per portare in evidenza all'interno di questo articolo è purtroppo un'altra grave storia in cui ha perso la vita tragicamente un uomo e un altro è attualmente ricoverato in condizioni abbastanza critiche. Un incidente drammatico avvenuto nei giorni scorsi sulla Strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri, in Sardegna, dove uno scontro tra un automobile e due moto ha fatto sì che Cesare Sanna perdesse la ...

Cesare Cremonini : il concerto di San Siro andr&agrAve; in onda su Rai Due la prossima stagione : Cesare Cremonini arriva con il concerto allo Stadio San Siro su Rai Due nel corso della prossima stagione televisiva. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Il recente concerto di Cesare Cremonini allo Stadio San Siro diventera' uno speciale TV che andra' in onda prossimamente su Rai Due e Rai Radio 2. La conferma è arrivata direttamente attraverso uno spot che è ...