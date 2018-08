Avanti così finché Fi dice sì a FoaRai | Affari svela il piano leghista

Così la trattativa su Ilva va indietro - invece di andare Avanti : Doveva essere secondo i sindacati l'incontro risolutivo, e invece la travagliata trattativa su Ilva si è bloccata, di nuovo, sul nodo occupazionale. La riunione al Mise con ArcelorMittal e il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, si è conclusa senza nessun passo avanti. "Spero di potere r

Migranti : Salvini - 611 salvati da Guardia Costiera - Avanti cosi' : "La Guardia Costiera Libica nelle ultime ore ha salvato e riportato a terra 611 immigrati. Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Avanti un altro - dal quiz con Bonolis alla denuncia per furto : così le gemelle Giudicessa sono state ‘beccate’ : Ladre per finta nel film “Come un gatto in tangenziale“, denunciate per furto con destrezza pochi giorni fa. La fantasia della commedia anticipa la realtà, almeno è quello che è accaduto alle gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa. Note al pubblico dopo il ruolo di Pamela e Sue Ellen nel film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e dopo l’ingresso nel cast fisso di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Secondo i Carabinieri ...

“È morto così”. Addio Mattia - 20 anni e tutta la vita dAvanti : un paese sotto choc : Incidente stradale mortale all’alba del 22 luglio in Salento, sulla provinciale 297 che collega Melendugno alla marina di Torre dell’Orso, dove è morto il 20enne Mattia Toscano, di Melendugno. Il giovane è morto a poche centinaia di metri dall’ingresso del suo paese, incastrato fra le lamiere di una Fiat Punto mentre stava rientrando a casa dopo aver lavorato presso un locale della zona. L’auto, come si vede dalle foto ...

Gabbiano gli ruba una patatina - lui lo uccide dAvanti ai bambini/ “Così si trattano gli animali nocivi” : Gabbiano gli ruba una patatina, lui lo uccide davanti ai bambini: “E' un parassita, insegnate loro come si trattano gli animali nocivi”. Le ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Siracusa - cemento armato dAvanti al Castello. In Sicilia il patrimonio culturale si ‘valorizza’ così : Avete presente Siracusa, città Unesco, e il federiciano Castello Maniace, con la grandiosa Piazza d’armi che lo precede con vista sul mare e il Porto grande, luogo magico meta di tanti turisti in Sicilia? Ebbene, che ne direste se proprio sulla piazza, il demanio di Stato concedesse per 12 anni a un privato 1500 mq (a soli 3 euro al metro quadro all’anno!) per realizzare una piattaforma di ancoraggio in cemento armato e una struttura in elevato ...

Matteo Salvini - lo sfogo dAvanti a Mattarella : 'Così ci paralizzano fino a...' - la vera vittoria al Colle : Problema delicatissimo, che potrebbe paralizzare qualasiasi nostra attività politica e perfino...'. Il richiamo di Salvini è all''attacco alla tenuta della democrazia' che a caldo ha lanciato subito ...

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol. Badelj : Avanti così! (Mondiali 2018 - gruppo D) : VIDEO Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:16:00 GMT)